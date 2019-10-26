الرئيس الأفغاني يجدد عرض السلام مع حركة طالبان

كابول - أ ش أ

أكد الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني، اليوم السبت، أن السلام المستدام يمثل أولوية قصوى لأفغانستان، مجددا التزام بلاده بإحلال السلام والأمن في المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية عن عبد الغني قوله أمام القمة الثامنة عشرة لحركة عدم الانحياز في العاصمة الأذرية باكو إنه يجدد عرض السلام والتعاون مع حركة طالبان لإنهاء حالة العنف التي تشهدها البلاد.

وبدأ اجتماع القمة الـ18 لقادة الدول والحكومات للبلدان الأعضاء في حركة عدم الانحياز بباكو أمس، تحت شعار "التمسك بمبادئ باندونغ لضمان استجابة توافقية وملائمة لتحديات العالم المعاصر" وبحضور قادة الدول والحكومات من حوالي 60 بلدا إلى جانب رؤساء المنظمات الدولية.