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    "جيو نيوز" الباكستانية: إصابة نواز شريف بأزمة قلبية

    11:20 ص السبت 26 أكتوبر 2019
    "جيو نيوز" الباكستانية: إصابة نواز شريف بأزمة قلبية

    نواز شريف

    إسلام أباد - أ ش أ

    ذكرت قناة جيو نيوز الباكستانية، اليوم السبت، أن نواز شريف رئيس الوزراء السابق، أُصيب بأزمة قلبية بسيطة أثناء تلقيه العلاج في مستشفى الخدمات بمدينة لاهور..مشيرة إلى أن الحالة الصحية لشريف تدهورت منذ نقله إلى المستشفى الأسبوع الماضي، بسبب انخفاض عدد الصفائح الدموية.

    يشار إلى أنه تم الحكم على نواز شريف بالسجن لمدة 12 عاما في اتهامات تتعلق بالفساد، و7 أعوام في اتهامات أخرى تتعلق بغسيل الأموال.

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