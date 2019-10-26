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عائلات مكسيكية تعثر على 13 جثة خلال بحثها عن أقارب مفقودين

10:29 ص السبت 26 أكتوبر 2019
عائلات مكسيكية تعثر على 13 جثة خلال بحثها عن أقارب مفقودين

موقع المقبرة الجماعية

مكسيكو سيتي- (أ ف ب):

عثرت عائلات مكسيكية تبحث على أقارب لها على 13 جثة في مقبرة جماعية وفقا للسلطات، وهو أحدث اكتشاف من نوعه في بلد يضم حوالى 50 ألف شخص مفقود.

وقالت السلطات إنه تم العثور على الجثث في حفرة في بلدة بويرتو بيناسكو في ولاية سونورا (شمال غرب) على مسافة حوالى 100 كيلومتر من الحدود الأمريكية.

وقال مكتب المدعي العام على "تويتر"، "سيجري أطباء شرعيون تحاليل لتحديد سبب الوفاة وتحديد هويات الجثث الـ 13".

وقد وقعت مجموعة من العائلات على هذا الاكتشاف القاتم فيما كانت تبحث عن أقارب مفقودين.

وأصبح وجود هذه المجموعات شائعا في المكسيك التي تعاني من العنف المتزايد الذي تغذيه النزاعات المسلحة بين عصابات المخدرات التي تتقاتل على طرق تهريب منتجاتها المربحة إلى الولايات المتحدة.

وعادة ما يختفي ضحايا الكارتلات أو السلطات الفاسدة دون أي أثر. وحتى الآن، جرى الإبلاغ عن 49180 شخصا مفقودا في المكسيك.

وفي الوقت نفسه، هناك أكثر من 37 ألف جثة مجهولة الهوية تنتظر في المشرحات المكتظة في البلاد وفقا لنشطاء.

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