الروسية ماريا بوتينا تصل إلى موسكو عقب إطلاق سراحها من سجن أمريكي

موسكو - (أ ش أ):

وصلت المواطنة الروسية ماريا بوتينا، اليوم السبت إلى مطار شيريميتيفو الدولي في ضواحي موسكو عقب إطلاق سراحها من أحد السجون الأمريكية.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن السلطات الأمريكية اعتقلت بوتينا في يوليو 2018 في العاصمة واشنطن، ووجهت النيابة المحلية لها تهم التآمر ضد الولايات المتحدة، والنشاط بصفة عميل أجنبي دون تسجيل نفسها لدى الهيئات المعنية، وإقامة علاقات مع أمريكيين مؤثرين في سياسات البلاد.

وبعد مكوثها لفترة في السجن، وافقت بوتينا على عقد صفقة وقبلت التعاون مع التحقيق في قضية "التآمر" ضد الولايات المتحدة، واعترفت بإحدى التهم المنسوبة إليها.

وأكدت موسكو مرارا أن السلطات الأمريكية اعتقلت بوتينا بتهم مفبركة، وطالبت بالإفراج العاجل عنها.