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    "القضاء الأعلى" بالعراق يدعو أجهزة الأمن لحماية المتظاهرين السلميين

    12:19 ص السبت 26 أكتوبر 2019
    "القضاء الأعلى" بالعراق يدعو أجهزة الأمن لحماية المتظاهرين السلميين

    مجلس القضاء الأعلى في العراق

    بغداد - (د ب أ):

    دعا مجلس القضاء الأعلى في العراق، مساء اليوم الجمعة، أجهزة الأمن بالبلاد إلى الدفاع عن المتظاهرين السلميين.

    وأكد مجلس القضاء الأعلى في بيان اليوم الجمعة، على " حق التظاهر السلمي المكفول بموجب الدستور"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية( واع).

    ودعا المجلس في بيان "الأجهزة الأمنية إلى ممارسة واجبهم في الدفاع عن المتظاهرين السلميين، وعدم الاعتداء عليهم من اي جهة كانت وحماية الأملاك العامة والخاصة ومقرات الأحزاب".

    ولقي 30 متظاهرا حتفهم وأصيب 2312 آخرون بينهم أفراد أمن خلال يوم حافل بالاحتجاجات في مناطق متفرقة من العراق، بحسب أرقام مفوضية حقوق الإنسان.

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