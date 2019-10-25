ارتفاع أعداد القتلى في التظاهرات العراقية إلى 30 شخصًا

القاهرة - مصراوي:

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، ارتفاع حصيلة ضحايا التظاهرات التي اندلعت الجمعة، إلى 30 قتيلًا، ومئات الجرحى، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكان عضو في المفوضية العليا لحقوق الإنسان أعلن أن عدد المصابين ارتفع إلى 1779مصابا من المتظاهرين والقوات الأمنية، وأغلب الاصابات طلق ناري وغازات مسيلة للدموع وطلق مطاطي.

وذكر" تم حرق وإلحاق الأضرار بـ27مبنى حكوميا ومقرات حزبية في محافظات الديوانية وميسان وواسط وذي قار والبصرة وبابل".

وأشار إلى "نصب خيام الاعتصام في محافظات بابل وكربلاء المقدسة والنجف".

وقال إن المفوضية تعرب عن أسفها الشديد وحزنها لما آلت اليه التظاهرات من سقوط قتلى ومصابين وحرق الممتلكات العامة والخاصة.

وتابع"إذ تعرب المفوضية عن قلقها الشديد من تفاقم الأمور لمنزلقات خطيرة، فإنها تدعو جميع العقلاء من سياسيين ونخب وعشائر ومواطنين، المحافظة على سلمية التظاهرات وحفظ الأرواح والأمن".