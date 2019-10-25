الرئيس التونسي يؤكد أهمية اعتماد معيار الكفاءة في تكوين الحكومة الجديدة

تونس - (أ ش أ):

شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، على أهمية اعتماد معيار الكفاءة في تكوين الحكومة الجديدة وتقديم برنامج في مستوى طموحات التونسيين، بعيدًا عن المصالح الحزبية.

جاء ذلك خلال اجتماع سعيد براشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة مساء اليوم الجمعة، بقصر قرطاج، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

وأوضح البيان أنه تم خلال اللقاء استعراض النتائج الأولية للمباحثات التي أجراها حزب حركة النهضة مع عدد من الأحزاب والمنظمات الوطنية في إطار جهود تكوين الحكومة الجديدة.