مسؤول أمريكي: تقدم المحادثات التجارية مع الصين

واشنطن - (د ب أ):

قال بيتر نافاور المستشار التجاري للبيت الأبيض إن المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تتحرك في الاتجاه الصحيح، نحو احتمال توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الاتفاقية التجارية بين البلدين في تشيلي الشهر المقبل على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك".

وأضاف نافارو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأمريكية أن كل الأمور تمضي في هذا الاتجاه حتى الآن.

وردا على سؤال عما إذا كان التوترات بين البلدين على خلفية قضية رابطة كرة السلة الأمريكية وتصريحات نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بشأن الأحداث في هونج كونج يمكن أن تؤثر على المفاوضات، قال نافارو "أجرينا محادثات ممتازة هذا الصباح وسنواصل ذلك" بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء

كانت الولايات المتحدة والصين قد توصلتا في وقت سابق من الشهر الحالي إلى اتفاق جزئي حول المطالب الأمريكية بشأن حقوق الملكية الفكرية والخدمات المالية وهو يمثل "اتفاقا مهما، في حين وافقت الولايات المتحدة على تأجيل تطبيق زيادة الرسوم على السلع الصينية من 25% إلى 30% والتي كان مقررا تطبيقها منتصف الشهر الحالي.

كما وافقت الصين على زيادة وارداتها من المنتجات الزراعية الأمريكية إلى 50 مليار دولار سنويا كجزء من الاتفاق.