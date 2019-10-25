شكري يطلع وزيري خارجية الأردن والعراق على مستجدات سد النهضة

القاهرة – مصراوي:

عقد وزراء خارجية الاردن ايمن الصفدي، ومصر سامح شكري، والعراق محمد علي الحكيم، اليوم الجمعة إجتماعاً ثلاثياً، على هامش أعمال القمة الـ 18 لدول حركة عدم الإنحياز، في العاصمة الأذرية باكو.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، بحث الوزراء خلال اللقاء سبل تنفيذ مخرجات القمة الثانية التي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني، والرئيس العراقي برهم صالح في نيويورك الشهر الماضي، وذلك في إطار العمل الثلاثي المستهدف تحقيق المصالح المشتركة للدول الثلاث والمصالح العربية.

وإتفق الوزراء على عقد اللقاء الوزاري المقبل في عمان مطلع الشهر المقبل، تحضيرًا للقمة الثلاثية المقبلة، على مستوى القادة، المزمع عقدها في بغداد.

وبحث الوزراء خلال الاجتماع العلاقات المشتركة بين الدول الثلاث، وسبل تطوير التعاون الاقتصادي والتنموي والثقافي المشترك، والآليات الممكنة لتفعيل عمل القطاعات الفنية ذات الصلة، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق والتشاور السياسي بين الدول الثلاث.

وناقش الوزراء تطورات الأوضاع في المنطقة، بما في ذلك القضية الفلسطينية والأزمة السورية والحرب المشتركة على الإرهاب ومستجدات الأزمة اليمنية والليبية.

وأحاط سامح شكري نظرائه خلال الاجتماع بالمستجدات المتصلة بمفاوضات سد النهضة، ومخرجات اللقاء الذي عقده السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في سوتشي.

وأكد شكري أن مصر تسعى للتوصل لحل يحفظ حقوق الدول الثلاث، وعلى أساس القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية، ومن خلال اتفاق ملزم، وبما لا يؤدي للإضرار بمصالح مصر وأمنها المائي.

من جانبهما، أكد الوزيران أيمن الصفدي ومحمد الحكيم وقوف الأردن والعراق مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في سعيها حماية حقوقها المائية وحل الخلاف عبر المفاوضات وفق الشرعية الدولية وبما يحفظ حقوق الدول الثلاث.

وأكد وزراء الخارجية على دعم حكومة جمهورية العراق في جهودها المستهدفة تثبيت الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب العراقي والمحافظة على المكتسبات المتحققة في النصر على عصابات داعش الارهابية في العراق.

كما بحث الوزراء التحضيرات لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، الذي سيعقد في 18 الشهر المقبل في نيويورك.