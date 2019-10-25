لإضراب العمال.. سكان روما مطالبون بإبقاء القمامة في منازلهم

روما (د ب أ)

طلبت السلطات الإيطالية من سكان روما عدم نقل قمامتهم إلى مكبات النفايات بالشوارع، خلال إضراب لموظفي وكالة جمع القمامة في المدينة اليوم الجمعة، في أحدث مثال لفشل الخدمات العامة في العاصمة الإيطالية.

ويضر الإضراب بجميع الخدمات البلدية، بما فيها النقل العام وعمال النظافة في المتاحف والمدارس بالمدينة، بعضها ربما كان يتعين إغلاقها.

ودعت وكالة جمع القمامة في روما "إيه.إم.إيه" المواطنين للعودة إلى نقل القمامة إلى مكبات القمامة غدا السبت.

ودعت النقابات العمالية إلى الاضراب، احتجاجا على خفض محتمل في الوظائف والمطالبة بالمزيد من الاستثمارات العامة- وهو أمر صعب لمدينة تعاني من مشكلة ديون رئيسية.

تأتي الاحتجاجات العمالية في روما في ذروة إضراب عام وطني، ألحق أضرارا بالقطارات وحركة المرور الجوي والنقل العام والطرق السريعة والموانئ، ،تمت الدعوة إليه للمطالبة بوقف اصلاحات تتعلق بالتقاعد وإصلاحات عمالية تم القيام بها مؤخرا.

وحتى بدون إضرابات، فإن الخدمات العامة في روما على شفا الانهيار منذ سنوات.

وفشلت عمدة روما، فيرجينيا رادجي، من حزب حركة "خمس نجوم" المناهضة للمؤسسة في إجراء أي تحسن مهم.

وقالت وكالة جمع القمامة في روما "إيه.إم.إيه" اليوم إن الخدمات الأساسية مضمونة ، بما في ذلك جمع القمامة من المستشفيات والثكنات العسكرية ومراكز إعادة تأهيل مدمني المخدرات والمناطق السياحية الرئيسية.

وتتضارب التقديرات حول عدد عمال الوكالة الذين انضموا إلى الإضراب من الوردية الأولى.

وقام عمال المدينة باحتجاج في ساحة ديل كامبيدوجليو التي صممها مايكل أنجلو ، خارج مبنى البلدية ، وطالبوا باستقالة رئيس البلدية فرجينيا راجي.

وفي تغريدة ، اتهم العمدة النقابات بمحاولة جعل المدنية " رهينة" وأضافت : "غالبية المواطنين تعبوا من الإضرابات غير المبررة".