فيديو- بوتين يشكر السيسي ويمازحه: "يجب أن أتقاسم راتبي معه"

القاهرة - مصراوي:

مازح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس عبد الفتاح السيسي، واقترح تقاسم راتبه معه على الجهود التي بذلها الزعيمين معا لترتيب قمة "روسيا-أفريقيا" التي عقدت في منتجع سوتشي الروسي يومي الأربعاء والخميس.

وأكد بوتين أنه لولا الدعم المصري لما عقدت القمة التي جمعت عشرات القادة الأفارقة.

وفي مقطع فيديو مدته أكثر قليلا من نصف دقيقة، نشره تلفزيون "روسيا اليوم" على حسابه على يوتيوب يوم الجمعة، قال بوتين: "أود أن أشكر الرئيس السيسي على دعمه. وأود القول إنه بدون أي مبالغة، لو لا دعم أصدقائنا المصريين، لما عقدت هذه القمة، وعلى أقل تقدير بشكلها الحالي".

وتابع بوتين مازحا: "بالإضافة إلى ذلك، كما ترون، إنه (الرئيس السيسي) جالس بجانبي طوال النهار كله ويساعدني في عملي. وسيتعين علي أن أتقاسم راتبي (معه)".

وجدير بالذكر أن قمة "روسيا – إفريقيا" الأولى تعقد في مدينة سوتشي الروسية يومي 23 و24 أكتوبر. ويعتبر الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي الرئيسين المناوبين للقمة.