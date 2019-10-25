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    السفارة الكويتية في بغداد تدعو مواطنيها إلى التريث قبل السفر للعراق

    05:54 م الجمعة 25 أكتوبر 2019
    السفارة الكويتية في بغداد تدعو مواطنيها إلى التريث قبل السفر للعراق

    السفارة الكويتية لدى بغداد

    القاهرة – مصراوي:

    دعت السفارة الكويتية لدى بغداد، اليوم الجمعة، المواطنين الكويتيين إلى التريث في السفر الى العراق، فيما حثت الموجودين هناك على المغادرة والابتعاد عن التجمعات وأماكن التظاهر.

    ودعا السفير الكويتي في بغداد سالم الزمانان، في بيان، المواطنين الكويتيين الذين ينوون السفر إلى العراق إلى التريث وعدم السفر في الوقت الحالي نتيجة الاضطرابات والمظاهرات التي تشهدها بعض المدن العراقية.

    وأهاب السفير الزمانان، بالمواطنين الكويتيين الموجودين حاليًا في المدن العراقية ضرورة مغادرتها بالسرعة الممكنة واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات والمظاهرات واتباع تعليمات السلطات المحلية حتى يتيسر موعد المغادرة.

    ويشهد العراق موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية في بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية للمطالبة باسقاط الحكومة وتقديم الخدمات ومكافحة الفساد.

    احتجاجات العراق السفارة الكويتية بغداد

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