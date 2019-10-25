داخلية العراق: قتيلين ومئات الجرحى في الاحتجاجات

القاهرة (مصراوي)

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن سقوط مئات الضحايا في التظاهرات التي شهدتها البلاد اليوم الجمعة، بحسب وكالة أنباء كل العراق (أين).

وقال الناطق باسم الوزارة العميد خالد المحنا في تصريح صحفي ان "حصيلة أحداث اليوم حتى الساعة بلغ شهيدين و363 مصاباً بتهم 68 من رجال الأمن".

وأضاف، ان "الاصابات في التظاهرات نتيجة التصادم والتدافع على الأسلاك الشائكة" مبينا ان "محافظة المثنى سجلت مصاباً واحداً من المتظاهرين و4 من أفراد الشرطة".

وأكد المحنا "فتح تحقيق بأحداث اليوم" مؤكداً "لم ولن تستخدم الشرطة الرصاص الحي مطلقاً".