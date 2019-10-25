أردوغان يقاضي صحيفة فرنسية بزعم الاساءة إليه

القاهرة (مصراوي)

رفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، عبر محاميه شكوى ضد مجلة لوبوان الفرنسية على خلفية مزاعم إساءتها إليه بشأن العدوان التركي على الأكراد في شمال سوريا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية

ونقلت الوكالة عن مصادر في الرئاسة التركية، أن حسين أيدن محامي الرئيس أردوغان، قدّم للنيابة العامة في أنقرة، لنشر المجلة الفرنسية يوم 24 أكتوبر الجاري صورة لأردوغان على غلافها تتضمن إساءات مزعومة باللغة الفرنسية.

ويظهر أردوغان على غلاف المجلة في صورة وهو يؤدي التحية العسكرية مرفقة بتعليق "تطهير عرقي على طريقة أردوغان". وكان الغلاف يحمل سؤالا يقول: "هل سنترك الأكراد يُذبحون؟"

وأوضحت المصادر أن الشكوى قُدمت ضد مدير النشر في مجلة لوبوان، اتيان غيرنيل، والكاتب رومان جوبيرت، وذلك بزعم ارتكابهما جريمة "الإساءة لرئيس الجمهورية".

وقالت وثيقة الشكوى أن العبارات المستخدمة في غلاف المجلة ضد أردوغان "لا يمكن تقييمها في أُطر حرية التعبير، والرأي السياسي".

وزعمت أن المجلة استخدمت عبارات مسيئة تنال من شرف واحترام أردوغان.

وبدأت تركيا عدوانها على الأكراد في شمال شرق سوريا الشهر الجاري، في حملة نالت انتقادات دولية وإقليمة واسعة. وتوقفت العملية بعد وقف لإطلاق النار بوساطة روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.