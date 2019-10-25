سوريا: مقتل شخص وإصابة 6 في انفجار بريف الرقة الشمالي

دمشق ( د ب أ )

قتل شخص واصيب 6 اخرون في انفجار سيارة مفخخة في بلدة تل الحمام بريف الرقة الشمالي بسوريا اليوم الجمعة .

وقال مصدر طبي في بلدة تل الحمام لوكالة الانباء الالمانية(د.ب.أ) " قتل شخص مديني واصيب 6 اخرين بينهم اثنان من مقاتلي احد الفصائل المعارضة في انفجار سيارة مفخخة قرب المدرسة الثانوية التي تقع وسط البلدة ".

من جانبه، أكد قائد عسكري في الجيش الوطني لـ ( د. ب. أ ) أن "الانفجار وقع قرب مقر لفصيل تابع للجيش الوطني السوري (المعارض) بين البلدتين، ما تسبب بسقوط قتيل وعدد من الجرحى من المدنيين ".

وأضاف المصدر "بصمات قسد واضحة في التفجير، وكما حصل الانفجار الذي وقع امس في مدينة تل ابيض تم وضع السيارة قرب احد المقرات، ولم يستطع الاقتراب اكثر ".

وشهدت مدينة تل ابيض يوم امس انفجار سيارة مفخخة وضعت قرب مقر احد فصائل الجيش الوطني المعارض اصيب خلالها 4 اشخاص مدنيين، وانفجرت أول امس سيارة في بلدة سلوك 10 كم شمال شرق بلدة حمام التركمان قتل خلالها 3 اشخاص وأصيب 10 اخرين بجروح .