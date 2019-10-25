العراق.. عودة الاحتجاجات (تغطية خاصة)

القاهرة- (مصراوي):

عاد العراقيون إلى الشوارع مُجددًا للمطالبة باستقالة حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ومعالجة البطالة ومحاربة الفساد، بعد التظاهرات التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد ومدن جنوبية عدة مطلع الشهر الجاري، أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص مُعظمهم من المدنيين.

وأعلنت المفوضية الحكومية لحقوق الإنسان أن متظاهرين اثنين قتلا بعد إصابتهما بقنابل مسيّلة للدموع في الوجه.

وتستخدم القوات الأمنية تلك القنابل لتفريق آلاف المحتجين عند مداخل المنطقة الخضراء في وسط بغداد.

ويطالب العراقيون بمعالجة البطالة ومحاربة الفساد للنهوض ببلادهم التي تعد من أغنى دول العالم بالذهب الأسود، لكنها تحتل المرتبة الـ12 في لائحة البلدان الأكثر فساداً في العالم.

وفيما يلي تغطية خاصة للاحتجاجات التي يشهدها العراق..

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