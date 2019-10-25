دول الاتحاد الأوروبي ترجئ اتخاذ قرار بشأن تمديد "بريكست"

بروكسل - (د ب أ):

أرجأت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة اتخاذ قرار بشأن تمديد أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وذلك بسبب عدم اتفاقها على مدة التمديد، بحسب ما أعلنته المفوضية الأوروبية.

وقالت مينا أندرييفا، المتحدثة باسم المفوضية، التي تعد الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي: "اتفقت الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مبدأ التمديد، والآن يتواصل العمل على مدار الأيام المقبلة."

وجاءت تصريحات أندرييفا في أعقاب اجتماع لسفراء الدول السبع والعشرين، وأوضحت عدم وجود خطط لعقد قمة طارئة لزعماء التكتل.

واضطر رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إلى تقديم طلب لبروكسل، وفقا لقانون ملزم، لتمديد أجل خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر، بعد الموعد المقرر سلفا، وهو الحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري.

وواجه اتفاق الخروج الذي توصل إليه جونسون مع الاتحاد الأوروبي مؤخرا حجرة عثرة عندما وافق عليه نواب البرلمان البريطاني مبدئيا، ولكنهم ألغوا مقترحا يتضمن جدولا زمنيا مدته ثلاثة أيام لتحويله إلى قانون.

ودعا جونسون أمس الخميس إلى إجراء انتخابات مبكرة في الثاني عشر من ديسمبر، بهدف كسر الجمود،

ولكن زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين رفضه.