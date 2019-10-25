  • عاجل:تقرير بريطاني يتوقع "حالة طقس نادرة" على مصر.. والأرصاد: "ليست إعصارا"

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الطقس محاكمة راجح احتجاجات لبنان أزمة الدوري محمد رمضان سد النهضة العدوان التركي تعيينات المعلمين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب

    حقوق الإنسان العراقية: ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات إلى قتيلين و67 مصابا

    12:51 م الجمعة 25 أكتوبر 2019
    حقوق الإنسان العراقية: ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات إلى قتيلين و67 مصابا

    احتجاجات العراق

    بغداد - (د ب أ):

    قال علي البياتي عضو مجلس مفوضية حقوق الإنسان العراقية، اليوم الجمعة، أن متظاهرين اثنين قتلا واصيب 67 آخرين فيما اصيب أكثر من 109 اشخاص بحالات اختناق اليوم الجمعة بسبب استخدام قوات حفظ النظام العراقية الغازات المسيلة للدموع والماء الحار والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين في بغداد.

    كان البياتي قد أفاد في وقت سابق اليوم الجمعة بأن متظاهرا قتل واصيب 95 آخرين .

    يشار إلى ان العراقيين احتشدوا اليوم الجمعة في الساحات في بغداد ومحافظات عراقية اخرى لمواصلة احتجاجهم على تردي الاوضاع المعيشية والمطالبة بمكافحة الفساد وباستقالة الحكومة وحل البرلمان.

    احتجاجات العراق ضحايا الاحتجاجات حقوق الإنسان العراقية العراق

    الخبر التالى:

    فايننشال تايمز: طاقة الرياح قادرة على تلبية احتياجات العالم من الكهرباء
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان