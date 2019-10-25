حقوق الإنسان العراقية: ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات إلى قتيلين و67 مصابا

بغداد - (د ب أ):

قال علي البياتي عضو مجلس مفوضية حقوق الإنسان العراقية، اليوم الجمعة، أن متظاهرين اثنين قتلا واصيب 67 آخرين فيما اصيب أكثر من 109 اشخاص بحالات اختناق اليوم الجمعة بسبب استخدام قوات حفظ النظام العراقية الغازات المسيلة للدموع والماء الحار والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين في بغداد.

كان البياتي قد أفاد في وقت سابق اليوم الجمعة بأن متظاهرا قتل واصيب 95 آخرين .

يشار إلى ان العراقيين احتشدوا اليوم الجمعة في الساحات في بغداد ومحافظات عراقية اخرى لمواصلة احتجاجهم على تردي الاوضاع المعيشية والمطالبة بمكافحة الفساد وباستقالة الحكومة وحل البرلمان.