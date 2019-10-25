صحف الكويت تُسلّط الضوء على تصريحات السيسي حول أزمة سد النهضة

الكويت - أ ش أ

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الجمعة، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول تمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه النيل، والتي أدلى بها خلال لقائه أمس برئيس الوزراء الأثيوبي آبى أحمد في مدينة سوتشي الروسية.

وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية، تحت عنوان (السيسي لآبي أحمد: تحقيق تنمية إثيوبيا ليس على حساب حقوقنا)، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن مصر أبدت انفتاحا وتفهما للمصالح التنموية للجانب الإثيوبي بإقامة سد النهضة، إلا أنها في الوقت نفسه تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل، مشددا على أن مساعي تحقيق التنمية في إثيوبيا، يجب ألا تكون على حساب تلك الحقوق.

وأضافت أن الرئيس السيسي، شدد خلال لقائه برئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، على أن إقامة سد النهضة، يجب أن تتم في إطار متوازن ما بين مصالح دول المنبع والمصب، موضحا أن نهر النيل بامتداده من الهضبة الإثيوبية إلى مصر، يعد بمنزلة شريان تعاون وإخاء وتنمية، ولا يجب أن يكون مصدرا لأية مشكلات أو تناحر.

ومن جانبها، قالت صحيفة "الجريدة"، تحت عنوان (السيسي لأحمد: تحقيق تنمية أثيوبيا ليس على حساب حقوق مصر)، إن الرئيس السيسي، اتفق مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، خلال لقائهما الذي عقد على هامش القمة الروسية الإفريقية في سوتشي أمس، على استئناف المفاوضات الفنية لسد النهضة، على نحو أكثر انفتاحا وإيجابية.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي، أكد تمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه النيل، وضرورة عدم مس هذه الحقوق، من خلال إقامة سد النهضة الأثيوبي، في إطار متوازن بين مصالح دول المنبع والمصب، مؤكدا في الوقت نفسه تفهم القاهرة للمصالح التنموية للجانب الإثيوبي بإقامة السد.

وبدورها، قالت صحيفة "السياسة"، تحت عنوان (اتفاق مصري ـ إثيوبي على استئناف أعمال اللجنة الفنية لسد النهضة)، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اتفقا على الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة الفنية البحثية المشكلة بشأن سد النهضة، على نحو أكثر انفتاحا وإيجابية، بهدف الوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

ونقلت عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله، إن اللجنة ستسعى لتجاوز أي تداعيات سلبية نتجت عن التناول الإعلامي لتصريحات نسبت مؤخرا إلى الجانب الأثيوبي، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الأثيوبي، أكد أن تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي بشأن ملف السد، تم اجتزاؤها خارج سياقها، وأنه يكن كل تقدير واحترام لمصر، قيادةً وشعبًا وحكومةً.

أما صحيفة "النهار"، فقالت تحت عنوان (السيسي وآبي: استئناف فوري لعمل لجنة سد النهضة)، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على هامش قمة سوتشي، تناول التباحث حول ملف سد النهضة، في ضوء آخر التطورات في هذا الصدد.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي، أكد رفض مصر القاطع للمساس بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، مع تفهمها للمصالح التنموية لأثيوبيا، فيما أكد رئيس الوزراء الأثيوبي، التزام بلاده بإقامة سد النهضة، دون إلحاق ضرر بدولتي المصب (مصر والسودان)، موضحا أن تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي بشأن ملف السد، تم اجتزاؤها من سياقها، مشددا على أن الحكومة والشعب الإثيوبي، ليس لديهم أي نية للإضرار بمصالح الشعب المصري، وأن استقرار مصر وإثيوبيا، هو قيمة وقوة مضافة للقارة الأفريقية بأسرها.