الصين تحتجز ناشطة من حركة "مي تو" النسائية لدعمها مظاهرات هونج كونج

بكين- (د ب أ):

احتجزت الصين ناشطة بارزة من حركة "مي تو" النسائية، التي أعربت عن دعمها لمتظاهري هونج كونج، طبقا لما أكدته صديقتان لها اليوم الجمعة.

وكانت صوفيا هوانج وهي صحفية وناشطة ساعدت في تدشين حركة "#مي تو" الصينية الجديدة قد تم احتجازها في 17 أكتوبر في مدينة جوانجتشو جنوب البلاد، طبقا لما ذكرته صديقتان لها لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" في هونج كونج إنه تم اعتقال هوانج بسبب اتهامات بـ"إثارة نزاعات واضطرابات" وهو اتهام غالبا ما تستخدمه الشرطة ضد النشطاء ويمكن أن تصل عقوبته إلى السجن لما يصل إلى خمس سنوات.

وامتنع موظفون في مركز شرطة محلي في إقليم جوانجتشو عن تأكيد ما إذا كانت هوانج محتجزة هناك أم لا، قائلين إنه إذا كانت تلك القضية، فإنه لابد من أنه قد تم إخطار أسرتها.

ويُعتقد أن هوانج خضعت لفحص دقيق بعد أن نشرت مقالا بشأن المظاهرات المناهضة للحكومة في هونج كونج، والذي نشرته على الانترنت في يونيو الماضي، عندما كانت تدرس في هونج كونج.

واحتجازها يجسد الحملة الصارمة العنيفة التي تشنها بكين ضد سكان البر الرئيسي، الذين يدعمون متظاهري هونج كونج.