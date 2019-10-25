حقوق الإنسان العراقية : مقتل متظاهر وإصابة أكثر من 90 آخرين في بغداد

بغداد- (د ب ا):

قال علي البياتي عضو مجلس مفوضية حقوق الانسان العراقية اليوم الجمعة أن متظاهرا قتل واصيب 95 آخرين اليوم الجمعة بسبب استخدام قوات حفظ النظام العراقية الغازات المسيلة للدموع والماء الحار والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين في بغداد.

وقال"هذه الحصيلة أولية كما اصيب مراسل صحفي باصابات خطيرة في الراس والإصابات تشمل المتظاهرين والجهات الامنية".

كان متظاهرون عراقيون قد ذكروا اليوم الجمعة أن متظاهرا قتل قرب جسر الجمهورية وإصيب أكثر من 30آخرين في احدث موجة عنف تطال المتظاهرين في ساحة التحرير بغداد.

وقال المتظاهر هشام الخالدي، 28 عاما، في اتصال هاتفي مع وكالة الانباء الالمانية(د.ب.أ) أن متظاهرا سقط اليوم واصيب نحو 30 اخرين بعد اطلاق الرصاص والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظارين على جسر الجمهورية .

واضاف متظاهر اخر أن "سيارات الاسعاف قامت بنقل مصابين الى مستشفى الكندي".

وتمكنت اعداد كبيرة من المتظاهرين من الوصول مجددا الى بوابات المنطقة الخضراء عند منطقة كرادة مريم وهم يهتفون بشعارات للمطالبة باسقاط الحكومة وحل البرلمان.

وكان متظاهرون عراقيون قد افادوا اليوم ان نحو 15متظاهرا اصيبوا بحالات اختناق بعد قيام قوات حفظ النظام باطلاق الرصاص والغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين بعد اختراقهم الحواجز والاقتراب من احدى بوابات المنطقة الخضراء الحكومية.

وابلغ متظاهرون الـ(دب ا) باتصال هاتفي بدات فجر اليوم عمليات الكر والفر بين المتظاهرين السلميين والقوات العراقية، بعدما تمكن المتظاهرون من الاقتراب من احدى بوابات المنطقة الخضراء الحكومية جراء عبور جسر الجمهورية وتجاوز الحواجز الامنية .

واوضح المتظاهرون ان القوات العراقية اطلقت الرصاص في الهواء واستخدمت الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه لابعاء المتظاهرين واعادتهم الى ساحة التحرير ممادى أدى ألى اصابة نحو 15متظاهرا.

وذكر المتظاهرون أن اعداد المتظاهرين في تزايد حيث من المتوقع ان تكتظ ساحة التحرير بالمتظاهرين بعد ظهر اليوم استعدادا لاقتحام جسر الجمهورية والذهاب إلى مباني الحكومة في المنطقة الخضراء .

من جهة أخرى، تدفق الآف من العراقيين إلى اماكن التظاهر في محافظات البصرة والناصرية وميسان والديوانية والمثنى وبابل وكربلاء والنجف للمشاركة في المظاهرات حاملين اعلام العراق ويهتفون باسقاط الحكومة في ظل اجراءات امنية مشددة .

وتجمع المئات من اتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قرب مسجد الكوفه بمحافظة النجف بانتظار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر من أجل أن يؤدي صلاة الجمعه باتباعه والاستماع الى خطبته .