اتساع رقعة المظاهرات في العراق وأنباء عن وقوع إصابات

بغداد - (د ب أ):

ذكر متظاهرون عراقيون اليوم الجمعة أن نحو 15متظاهرا أصيبوا بحالات اختناق بعد قيام قوات حفظ النظام بإطلاق الرصاص والغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين بعد اختراقهم الحواجز والاقتراب من إحدى بوابات المنطقة الخضراء الحكومية.

وأبلغ متظاهرون وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) باتصال هاتفي "بدأت فجر اليوم عمليات الكر والفر بين المتظاهرين السلميين والقوات العراقية بعد تمكن المتظاهرين من الاقتراب من إحدى بوابات المنطقة الخضراء الحكومية جراء عبور جسر الجمهورية وتجاوز الحواجز الامنية".

وأوضح المتظاهرون أن القوات العراقية استخدمت الرصاص في الهواء والغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه لابعاد المتظاهرين وإعادتهم إلى ساحة التحرير مما أدى إلى إصابة نحو 15 متظاهرا.

وذكر المتظاهرون أن "أعداد المتظاهرين في تزايد حيث من المتوقع ان تكتظ ساحة التحرير بالمتظاهرين بعد ظهر اليوم استعدادا لاقتحام جسر الجمهورية والذهاب إلى مباني الحكومة في المنطقة الخضراء .

من جهة أخرى، تدفق الاف من العراقيين إلى أماكن التظاهر في محافظات البصرة والناصرية وميسان والديوانية والمثنى وبابل وكربلاء والنجف للمشاركة في المظاهرات حاملين اعلام العراق ويهتفون بإسقاط الحكومة في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وتجمع المئات من أتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قرب مسجد الكوفة بمحافظة النجف بانتظار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر من أجل أن يؤدي صلاة الجمعة باتباعه والاستماع الى خطبته.

كانت جموع كبيرة من المتظاهرين قد بدأت ليلة أمس الخميس بالتوافد إلى ساحة التحرير والساحات الأخرى في عدد من المحافظات العراقية للمشاركة في المظاهرات الشعبية الاحتجاجية اليوم الجمعة.