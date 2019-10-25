روسيا تعلن عودة إحدى رعاياها غدا بعد احتجازها في أمريكا بتهمة التجسس

واشنطن- أ ش أ:

أعلنت السفارة الروسية في واشنطن، اليوم الجمعة، أن المواطنة الروسية ماريا بوتينا التي اعتقلتها السلطات الأمريكية بتهمة التجسس، من المقرر أن تصل غدا السبت إلى روسيا بعد إطلاق سراحها.

وقالت السفارة الروسية في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إنها تلقت إخطارا من وزارة الخارجية الأمريكية، أعلمتها فيه بإطلاق سراح المواطنة الروسية، التي تم احتجازها في يوليو العام الماضي بتهمة التجسس.

وأعربت السفارة عن أملها في انتهاء تلك الفترة الصعبة في حياة المواطنة الروسية، وعودتها إلى أسرتها في أقرب وقت.

واحتجزت السلطات الأمريكية بوتينا، قبل 18 شهرا، بشبهة تواطؤها في عمل غير قانوني مع عميل أجنبي ، وتدبير مؤامرة بهدف «الترويج لمصالح روسيا».