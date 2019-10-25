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اليابان: إجلاء ألف شخص شرق البلاد بسبب الأمطار الغزيرة

09:03 ص الجمعة 25 أكتوبر 2019
اليابان: إجلاء ألف شخص شرق البلاد بسبب الأمطار الغزيرة

ارشيفية

طوكيو- أ ش أ:

حذرت هيئة الأرصاد اليابانية من ارتفاع منسوب الأنهار واحتمالية تلف السدود وحدوث انهيارات أرضية بسبب هطول أمطار غزيرة متوقعة اليوم الجمعة وغدا شرق وشمال اليابان.

وذكرت صحيفة (أساهي شيمبون) اليابانية أن الأمطار الغزيرة تهدد المناطق التي اجتاحها إعصار "هاجيبيس" في وقت سابق من هذا الشهر، مما دفع السلطات اليابانية إلى إصدار أوامر لإجلاء بعض السكان في أجزاء من مقاطعة تشيبا المتاخمة للعاصمة طوكيو.

ومن المرجح أن يتسبب الضغط الجوي المنخفض في هطول أكبر كمية من الأمطار منذ أن ضرب الإعصار الـ19 الأرخبيل يوم 12 أكتوبر، مما تسبب في فيضانات واسعة النطاق في مختلف المقاطعات.

وأصدرت حكومة بلدية كاموجاوا في تشيبا أوامر إجلاء إلى 452 أسرة تضم 926 شخصًا اليوم الجمعة بسبب الفيضانات التي لوحظت في نهري كاموجاوا وسوروجاوا.

وصنفت اليابان أوامر الإجلاء هذه المرة بأنها بلغت المستوى 4 من أصل خمسة على مقياس الطوارئ للفيضانات والانهيارات الأرضية، مما يعني ضرورة إجلاء سكان المناطق المتأثرة على الفور.

وحثت هيئة الأرصاد اليابانية على توخي الحذر من الأمواج العالية بسبب الرياح العنيفة في المناطق الساحلية من منطقة كانتو حتى مساء اليوم وفي توهوكو حتى ظهر الغد تقريبًا، حيث يتجه الإعصار رقم 21 شمالًا نحو شرق هوكايدو.

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