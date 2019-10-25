روسيا: "إس-400" تشارك في مناورات "الدرع السلافي" لحماية صربيا

موسكو- أ ش أ:

شكّلت روسيا وصربيا مجموعة دفاع جوي مشتركة، في إطار مناوراتهما التي انطلقت في صربيا ضمن تدريبات الجانبين على حماية العاصمة بلغراد والمنطقة الصناعية الرئيسية في صربيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم (الجمعة)، إن المجموعة (الروسية – الصربية) لقوات الدفاع الجوي تم تشكيلها في إطار مناورة "الدرع السلافي - 2019"، مشيرة إلى أن الكتائب المشاركة في المناورات أنهت تدريباتها وستبدأ بعد ذلك أعمال المناوبة للدفاع الجوي لحماية القاعدة الجوية "باتاينتسا" والعاصمة بلغراد والمنطقة الصناعية الرئيسية هناك.

وأوضحت أن وحدات الدفاع الجوي ستجري تدريبات عملية تتمثل في التصدي لقصف جوي مكثف افتراضي في ظروف معقدة.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، بأن كتيبة "إس 400" وبطارية "بانتسير إس" تم نقلهما إلى صربيا، للمشاركة في تمرينات على الدفاع الجوي لأول مرة على أراضي دولة أجنبية.

​