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    ماكرون يقترح وزير الاقتصاد السابق كممثل لبلاده في المفوضية الأوروبية

    12:00 ص الجمعة 25 أكتوبر 2019
    ماكرون يقترح وزير الاقتصاد السابق كممثل لبلاده في المفوضية الأوروبية

    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

    باريس - (د ب أ)

    أعلن اليوم الخميس في فرنسا أن الرئيس إيمانويل ماكرون اقترح ترشيح وزير سابق لمنصب ممثل فرنسا في المفوضية الأوروبية بتشكيلتها الجديدة تحت رئاسة وزيرة الدفاع الألمانية السابقة أورزولا فون دير لاين.

    ورشح الرئيس ماكرون اليوم اسم وزير الاقتصاد والمالية السابق ورجل الأعمال الفرنسي تيري بريتون لتولي هذه المهمة.

    بهذا يبدو أنه تم التوصل إلى تسوية للنزاع العلني بين الرئيس الفرنسي ورئيسة المفوضية الأوروبية المقبلة.

    اتسمت بداية تولي الألمان القيادة في بروكسل بوعورة تضاريسها بصورة ملفتة.

    كانت هيئة البرلمان الأوروبي المتوازنة التشكيل والمؤلفة من 26 مفوضا معينا رفضت ترشح ثلاثة ممثلين لثلاث دول من دولة هم ممثلا كل من المجر ورومانيا للتضارب في المصالح، والمرشحة الفرنسية سيلفي جولارد بسبب تحقيقات تجري معها على خلفية وظائف وهمية.

    كان ماكرون ألقى باللائمة على فون دير لاين بسبب تمسكها بالمرشحة الفرنسية السابقة رغم التحقيقات الجارية معها، رغم أنه هو "المتسبب" في ترشيح وزيرة الدفاع الألمانية السابقة لأعلى منصب في بروكسل.

    وبعد عدة محادثات من أجل تسوية الخلاف أرسل ماكرون بمقترحه الجديد لممثل بلاده في المفوضية، وهو اختيار جيد للرئيس الاشتراكي الليبرالي ماكرون.

    إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين تيري بريتون
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