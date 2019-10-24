إصابة شخصين بانفجار قنبلة يدوية في عكار اللبنانية

القاهرة - (مصراوي)

ألقى مجهولين على متن سيارة مجهولة المواصفات، قنبلة يدوية على الطريق البحري حيث إستراحة الساحل قرب محطة البيطار، في عكار اللبنانية، أسفرت عن إصابة شخصين، دون حدوث وفقيات، بحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية "ننا".

وأكدت الوكالة، أنه تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، فور حضور قوات الأمن لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات الحادث، وكشف هوية الفاعلين وخلفيات فعلتهم.