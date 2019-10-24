شكري يرأس وفد مصر في القمة الـ 18 لحركة عدم الانحياز بباكو

القاهرة - (أ ش أ):

يرأس وزير الخارجية سامح شكري الوفد المصري المشارك في القمة الـ 18 لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز، التي تنعقد يومي غد الجمعة وبعد غد السبت بباكو عاصمة أذربيجان تحت عنوان "التمسُك بمبادئ باندونج لضمان استجابة توافقية وملائمة لتحديات العالم المعاصر".

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليوم الخميس بأن الوزير شكري سيلقي بياناً أمام القمة، نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث من المُنتظر أن يتناول البيان الأوضاع الإقليمية، بالإضافة إلى الرؤية المصرية لمواجهة أبرز التحديات على الساحة الدولية، وفي مقدمتها الإرهاب ومخاطره.

وأشار حافظ إلى أنه من المتوقَّع أن يقوم وزير الخارجية سامح شكري بإجراء مقابلات ثنائية على هامش مشاركته في القمة مع نظرائه.

تجدر الإشارة إلى أن القمة الـ 18 تُقام في باكو لتولي أذربيجان رئاسة حركة عدم الانحياز خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء فترة رئاسة فنزويلا.



