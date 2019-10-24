الناتو : روسيا طورت أسلحة تستطيع أن تصل لأوروبا في دقائق

موسكو - (أ ش أ):

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج ، اليوم الخميس، إن روسيا طورت أسلحة تستطيع أن تصل لأوروبا في غضون دقائق.

وأضاف ستولتنبرج، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، أن إنهاء معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى يجعل الوضع في أوروبا أكثر غموضا ولا يمكن التنبؤ به، ويمكن اعتبار ذلك حجة لزيادة الإنفاق الدفاعي.

وتابع "مع كل الأشياء الأخرى، يعتبر إنهاء معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى واحدة من الحجج لزيادة الإنفاق الدفاعي، لأن هناك المزيد من الصواريخ الروسية في أوروبا، الحاملة للأسلحة النووية والقادرة على الوصول إلى المدن الأوروبية خلال دقائق، وهذا يضيف فقط حالة عدم اليقين وعدم القدرة على التنبؤ التي يواجهها الحلفاء ، إن الناتو لا يريد سباق تسلح جديدا ولا يريد حربا باردة جديدة".

كما أعلن ستولتنبرج أن الحلفاء في الحلف لم ينظروا في أي اقتراح محدد لبعثة لحلف شمال الأطلسي في شمال سوريا على أساس مبادرة ألمانيا ، وقال " لم تكن هناك أي دعوة محددة لأي قوات تابعة لحلف الناتو في شمال سوريا ، كانت هناك دعوة قوية لمزيد من العمل السياسي الدولي لإيجاد حل".

وأضاف " إن صاحب مبادرة المنطقة الآمنة الدولية هي وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب - كارينباور ، وسيكون من الخطأ أن أقوم أنا بتوضيح مقترحاتها ، لكنني أرحب بحقيقة أن دول الناتو قدمت مقترحات حول كيفية حل الوضع الصعب للغاية في شمال سوريا ، هنا حاجة إلى حل سياسي، وفي هذا الإطار ندعم جهود الأمم المتحدة في بحثها عن الحل".