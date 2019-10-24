أمين الهيئة القيادية للمرابطون يتقدم بمبادرة للخروج من الأزمة اللبنانية

القاهرة - (مصراوي)

تقدم أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين "المرابطون" العميد مصطفى حمدان، بمبادرة للخروج من الأزمة اللبنانية الحالية، وسط تصاعد الاحتجاجات بشتى المدن في لبنان.

ودعا حمدان، إلى العودة لجذور انتفاضة الليل الساطع، وطرد الوصوليين والانتهازيين مرضى الظهور على شاشات التليفزيون وعابري السبيل من السياسيين ومجالس الثورات على الورق، حسبما نقلت عنه الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وأكد على ضرورة توحيد الأهداف وعدم المبالغة في الشعارات والمبادرات المطروحة.

وأعلن عن مبادرته التي تلخصت في 3 بنود، أولها: "تشكيل حكومة طوارئ بصلاحيات استثنائية محدودة العدد بحيث لا تتجاوز 12 وزيرًا مشهودًا لهم بالنزاهة والشفافية والاختصاص، مهمتها الوحيدة إعداد قانون انتخابات يرتكز على مبدأ النسبية الكاملة في لبنان دائرة وطنية واحدة خارج القيد الطائفي ملتزما بالمادتين 95 و 22 في الدستور اللبناني.

وطالب بإجراء انتخابات فورية استنادًا إلى الدستور الجديد، ومن ثم إعادة إنتاج نظام رسمي حديث يحفظ حقنا وحق الأجيال القادمة.

ودعا في مبادرته، مجلس القضاء الأعلى، دفع القضاة كل حسب اختصاصه إلى استعادة الأموال المنهوبة من اللبنانيين والمقدرة بأكثر من 120 مليار دولار، واتخاذ إجرءات قضائية سريعة ضد المسؤولين عن إهدار المال العام والمتسبب بالواقع الكارثي الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين اللبنانيين، والجسم القضائي سيكون مسؤول عن ذلك أمام كل المنتفضين من أبناء الوطن.

واختتم مبادرته قائلاً: "إعلموا أيها المنافقون والمزورون وشذاذ الآفاق والذين يحاولون ركوب موجة الانتفاضة الجارفة أن يوم الحساب آت وسيكون عسيرًا وستسألون (من أين لكم هذا؟) وأقاربكم وزبانيتكم".