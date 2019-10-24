مصر تؤكد دعمها المستمر لمبادرات إصلاح الأمم المتحدة

القاهرة - (أ ش أ):

أكد السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية دعم مصر المستمر لمبادرات سكرتير عام الأمم المتحدة لإصلاح المنظمة بما يجعلها أكثر قدرة على الاستجابة لتطلعات الشعوب ومواجهة التحديات.

وسلط نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية -في كلمة ألقاها خلال حفل الاستقبال الذي نظمته وزارة الخارجية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة مساء اليوم الخميس- الضوء على الرؤية التي طرحها السيد رئيس الجمهورية، خلال مشاركة سيادته في أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة في نيويورك، والتي تؤكد التزام مصر بإقامة نظام دولي عادل وفعال يقوم على الحوار والتعاون والاحترام المتبادل.

وأشار إلى الدور الذي تقوم به مصر في دعم أنشطة الأمم المتحدة المعنية بحفظ السلم والأمن الدوليين، لا سيما المساهمات المصرية الفاعلة في عمليات حفظ السلام الأممية، فضلاً عن دور مصر الريادي في إرساء أسس السلام المستدام وإيجاد حلول دائمة للنزاعات.

ونوه في هذا السياق بالمبادرات التي أطلقتها مصر في إطار رئاستها للاتحاد الإفريقي للعام الحالي، بما في ذلك "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في إفريقيا" الذي سيعقد خلال ديسمبر المقبل، كمحفل لتنسيق الجهود الإفريقية والشركاء الدوليين وفي مقدمتهم الأمم المتحدة لتحقيق استدامة السلام والتنمية في إفريقيا.

بدوره، استعرض "ريتشارد ديكتوس" المنسق المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة أوجه وعلاقات التعاون القائمة مع مصر باعتبارها شريكاً رئيسياً وعضواً مؤسساً للمنظمة.

وثمن الدور المحوري البارز الذى تضطلع به مصر منذ نشأة المنظمة، وخلال فترات عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن، وذلك على مختلف الأصعدة والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

شارك فى الاحتفال لفيف من السفراء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ومكاتب الأمم المتحدة العاملة بالقاهرة، وممثلي الجهات الوطنية والحكومية وعدد من الشخصيات العامة والإعلامية وسفراء النوايا الحسنة.

ونظمت وزارة الخارجية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة حفل استقبال مساء اليوم برعاية وزير الخارجية سامح شكري تحت شعار "متحدون من أجل مستقبل مستدام"، بمقر النادي الدبلوماسي في إطار الاحتفال بيوم الأمم المتحدة.