الشرطة الألمانية: ضبط عصابة لبنانية لتهريب البشر

ترير - (د ب أ)

ضبطت الشرطة الألمانية اليوم الخميس، عصابة من عائلة لبنانية يحتمل قيامها بتهريب البشر عبر مداهمة مساكن في أربع ولايات ألمانية.

وقال المدعي العام بيتر فريتسن المسؤول عن العملية في مدينة ترير على الحدود مع هولندا إن السلطات ألقت القبض اليوم على "رئيس العصابة" وهو لبناني في الرابعة والخمسين وعضو آخر من أفراد الأسرة عمره 24 عامًا بمدينة بيتبورج الواقعة على نهر أيفل.

وتثور الشبهات إجمالا حول ثمانية أشخاص قاموا وفقًا للمعلومات المتاحة بتهريب لاجئين سوريين من لبنان إلى ألمانيا وهولندا منتصف 2018 بتأشيرات مزورة.

وأضاف المدعي العام أن هذه الخطوة تمثل "ضربة قوية ضد جرائم تهريب البشر"، مبينا بالقول إنه يعتقد أن "هياكل المجموعة" تم تمزيقها الآن و "أننا تمكنا من وضع نهاية لمزيد من تهريب الأسر" على حسب قوله.

وأوضح المدعي العام أن هناك 26 عملية تهريب بشر تجري حولها التحقيقات، لم تتم عشر منها لأن الشرطة الألمانية حالت دون نجاحها بالتعاون مع سلطات ارتباط في كل من بيروت وموسكو والقاهرة وطهران.

وقامت السلطات اليوم بتفتيش 29 مقرًا منها 16 في ولاية راينلاند بفالتس غربي ألمانيا و10 في شمال الراين ويستفاليا واثنين في برلين ومقرًا في سارلاند.

وشارك في المداهمات أكثر من 360 شرطيا اتحاديا وحوالي 30 شرطيًا من شرطة الولاية في مدينة ترير وبمشاركة ستة من المدعين العامين في ترير.

ونظرًا للخطورة العالية، التي مثلتها عملية الشرطة اليوم شاركت في القبض على المشتبه فيهم قوات خاصة من فرقة "جي إس بي 9"، المعروفة بفرقة شرطة حماية الحدود التابعة للشرطة الاتحادية.