بوتين يعتزم تكثيف التعاون الأمني مع إفريقيا للتصدي للإرهاب

موسكو - (أ ش أ):

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه يعتزم تكثيف التعاون الأمني مع الدول الإفريقية من أجل التصدي للإرهاب والتطرف.

وقال بوتين -خلال مشاركته في قمة روسيا- إفريقيا في نسختها الأولى- "إننا نيقن أهمية تعزيز التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب، والتطرف، حيث نعتزم تكثيف الإتصالات بين هيئات إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية في روسيا والدول الإفريقية، إلى جانب تنسيق العمل وتبادل المعلومات ذات الصلة في هذا الشأن".. حسبما أوردت وكالة أنباء (تاس) الروسية".

كما أشار إلى أن الموقف الراهن في العديد من الدول الإفريقية مازال غير مستقرًا.. مُضيفًا أن العديد من النزاعات العرقية والقبلية في إفريقيا لم تُحل إلى الآن في حين تستمر الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة، الأمر الذي يقلق موسكو، على حد قوله.

وشدد الرئيس الروسي على أن الإرهاب وانتشار الفكر المتطرف أدي إلى كبح جماح القارة الإفريقية وتقويض قدراتها.

يُشار إلى أن قمة روسيا- إفريقيا انطلقت، أمس الأربعاء، في مدينة سوتشي الروسية، بحضور أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة افريقية.

وتجمع هذه القمة رؤساء الدول الافريقية و ممثلين عن أوساط الاعمال و المرافق العمومية الروسية و الافريقية و الدولية، بالإضافة الى منظمات تعاون افريقية. كما ستكون أرضية لتوفير الشروط المشجعة على تطوير العلاقات الاقتصادية و التجارية بين روسيا الفدرالية و البلدان الافريقية.