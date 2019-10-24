كندا تعلن عن سفراء جدد في الإمارات والمغرب والجزائر

أوتاوا - (أ ش أ):

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، اليوم الخميس، عن تعيينات دبلوماسية جديدة للسفارات الكندية في الخارج، شملت عدة دول منها الإمارات والجزائر والعراق والمغرب.

وأعلنت الخارجية الكندية عن تعيين مارسي جروسمان سفيرة لكندا في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتحل محل السفير مسعود حسين. كما تم تعيين جان فيليب لينتو كقنصل عام في دبي.

وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية تعيين أولريك شانون سفيرا لدى جمهورية العراق. ونيل ستيوارت سفيرة لدى المملكة المغربية، وكريستوفر ويلكي سفيرا لدى الجزائر.

كما شملت التعيينات كارولين شاريت سفيرة لدى المجر. وكارولينا جواي سفيرة لدى جمهورية السلفادور.

وعينت الخارجية الكندية السفير أليسون ليكلاير سفيرة لبلادها لدى الاتحاد الروسي، لتحل محل جون كور، بينما أًصبح كاميرون ماكاي سفيرا لدى جمهورية إندونيسيا.