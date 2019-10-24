روسيا-أفريقيا: الاتفاق على إنشاء آلية شراكة الحوار

سوتشي (د ب أ)

اتفق المشاركون في قمة روسيا- أفريقيا على إنشاء آلية شراكة الحوار، حسبما جاء في البيان الختامي لقمة روسيا - إفريقيا الأولى التي اختتمت أعمالها اليوم الخميس، دعما وتأييدا لأهداف الدول الإفريقية على النحو المنصوص عليه في برنامجها الاجتماعي والاقتصادي "جدول أعمال 2063".

وتهدف إنشاء آلية شراكة الحوار إلى تنسيق تطوير العلاقات الروسية الإفريقية، على أن يتم إنشاء منتدى شراكة روسيا إفريقيا، وقيام قمة روسيا - إفريقيا بتشكيل هيئة عليا لهذا المنتدى، الذي سيعقد مرة واحدة كل ثلاث سنوات.

وفي الفترة ما بين انعقاد مؤتمرات القمة، يتم إجراء مشاورات سياسية سنوية في روسيا الاتحادية على مستوى وزراء خارجية روسيا الاتحادية والدول الإفريقية التي تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي.

وفيما يتعلق بالتعاون في المجال السياسي تم الاتفاق على تطوير حوار على قدم المساواة مع مراعاة مصالح روسيا الاتحادية والدول الإفريقية، على أساس الطبيعة متعددة الأطراف للنظام العالمي، ومعارضة ممارسة اتخاذ تدابير أحادية الجانب، وفرض مناهج تقوض المصالح المشتركة للمجتمع الدولي ككل.

وأشار البيان إلى الاتفاق على التعاون الوثيق في تنفيذ أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتأمين الدور الناشط للأمم المتحدة في الشؤون الدولية، وخاصة فيما يتعلق بالحفاظ على السلام والأمن الدوليين.