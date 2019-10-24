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    وزير خارجية ألمانيا يزور تركيا لطلب هدنة دائمة في شمالي سوريا

    04:47 م الخميس 24 أكتوبر 2019
    وزير خارجية ألمانيا يزور تركيا لطلب هدنة دائمة في شمالي سوريا

    هايكو ماس

    برلين (د ب أ)

    أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنه يعتزم التوجه إلى العاصمة التركية أنقرة بعد غد السبت لطلب تحقيق هدنة دائمة في شمالي سوريا بعد أسبوعين تقريبا من بدء العملية العسكرية التركية هناك.

    وصدر رد فعل متحفظ مجددا من ماس على مقترح وزيرة الدفاع الألمانية أنيجرت كرامب-كارنباور بشأن إقامة منطقة أمنية في شمالي سوريا، وقال: "الأمر الحاسم في النتيجة هو ما يمكننا الاتفاق عليه مع شركائنا الدوليين في هذا الموقف... وسوف يعتمد ذلك على نوعية الخطط التي سنواصل إتباعها والأخرى التي لن نتبعها".

    يذكر أن كرامب-كارنباور اقترحت إقامة منطقة أمنية في شمالي سوريا في المنطقة الحدودية مع تركيا، في ظل العملية العسكرية التي تقوم بها تركيا هناك، على أن يتم حماية المنطقة من قبل قوات أممية.

    وكانت تركيا بدأت حملتها العسكرية قبل أسبوعين تقريبا في شمالي سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تنظيما إرهابيا.

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