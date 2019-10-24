ستولتنبرج: ناتو لا يتوقع نشر قواته في شمال شرق سوريا

بروكسل (د ب أ)

أكد ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" اليوم الخميس، أنه لا يتوقع أن يقوم الحلف بنشر قواته في شمال شرق سوريا، قائلاً إنه "لم يتلق دعوة" بذلك.

ومع ذلك، أشار ستولتنبرج إلى مصلحة "ناتو" المشروعة في المنطقة ، كعضو في التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم داعش الإرهابي.

وقال ستولتنبرج: "من المهم للغاية التأكد من أن مقاتلي داعش الذين تم أسرهم لم يتم إطلاق سراحهم ، وبالتالي فإن مسؤولية التأكد من عدم حدوث ذلك، وأنهم ما زالوا في الأسر، تقع على عاتق الموجودين على الأرض حاليا".

وأضاف ستولتنبرج، معلقا على مقترح وزيرة الدفاع الألمانية أنيجرت كرامب-كارنباور بشأن إنشاء منطقة أمنية في سوريا- إنه أمر إيجابي أن تعرض الدول الأعضاء بالحلف مقترحات بشأن إيجاد حل سياسي في شمالي سورية مضيفا: "بالطبع ، هناك الكثير من التحديات والعديد من التساؤلات التي تبحث عن إجابة. "