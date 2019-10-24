مسؤول أمني سابق بألمانيا يحذر من التطرف داخل التيار اليميني

برلين (د ب أ)

حذر الرئيس السابق للهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) من زيادة التطرف داخل التيار اليميني، ودعا لإنفاق المزيد من الأموال للوقاية من ذلك.

وقال هانز-جورج ماسن لشبكة التحرير الصحفي بألمانيا في تصريحات تم نشرها اليوم الخميس: "إنني أرصد تطرفا للتيار اليميني المتشدد بألمانيا".

وأشار إلى أنه تساوره مخاوف بسبب الزيادة التي يتم رصدها في الأشخاص الذين يقومون بأعمال عنف، لذا شدد على ضرورة تحسين تجهيزات برامج الوقاية.

ورفض ماسن الاتهام الموجه له بأنه كان يتم الاستهانة بموضوع التطرف اليميني خلال فترة توليه رئاسة الاستخبارات الداخلية، وقال: "إنها محاولة تشويه واضحة من جانب أعدائي السياسيين".

وهاجم المسؤول الأمني السابق الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا في تصريحات لمجلة "تسيتسيرو" السياسية الألمانية المتخصصة، وقال إنهم يتحملون مسؤولية الخطر الناتج عن العائدين من تنظيم داعش.

وأوضح ماسن قائلا: "يتحمل (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) مسؤولية عودة مقاتلي داعش ونسائهم المتعصبات إلى ألمانيا مجددا، على الرغم من أنهم كانوا سيفقدون الجنسية الألمانية منذ فترة طويلة، إذا كان قد صدر القانون من قبل"، لافتا إلى أن الحزب سيكون مسؤولا أيضا عن ارتكاب هؤلاء الأشخاص جرائم في ألمانيا.