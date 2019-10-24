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    انتخاب مصر عضوا في المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب عن شؤون البيئة

    04:29 م الخميس 24 أكتوبر 2019
    انتخاب مصر عضوا في المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب عن شؤون البيئة

    جامعة الدول العربية

    القاهرة - أ ش أ

    شكل مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، اليوم الخميس مكتبه التنفيذي للعامين المقبلين حيث تم انتخاب مصر وليبيا عضوين جديدين لتصبح التشكيلة الجديدة للمجلس هي ليبيا رئيسا والبحرين نائبا وعضوية كل من: مصر والسعودية وتونس والأردن والإمارات.

    وتقرر عقد الدورة 32 للمجلس في شهر أكتوبر 2020 على أن يسبقها اجتماع الدورة 57 للمكتب التنفيذي للمجلس بيوم واحد.

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    مجلس الوزراء العرب شؤون البيئة

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