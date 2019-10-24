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    حمدوك يشيد بموقف الاتحاد الأوروبي تجاه السودان

    04:16 م الخميس 24 أكتوبر 2019
    حمدوك يشيد بموقف الاتحاد الأوروبي تجاه السودان

    رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك

    الخرطوم - أ ش أ

    أشاد رئيس مجلس الوزراء الانتقالي بالسودان الدكتور عبد الله حمدوك، بموقف الاتحاد الأوروبي الداعم لإنجاح الفترة الانتقالية، وذلك خلال لقائه اليوم الخميس، سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى السودان روبرت فان دن دول.

    ورحب رئيس مجلس الوزراء السوداني بالسفير فان دول، مؤكداً حرص السودان على الانفتاح على العالم الخارجي، والعودة للأسرة الدولية بالكامل.

    وقال مجلس الوزراء السوداني، في بيان، إن اللقاء تطرق إلى ضرورة إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

    من ناحيته، أكد سفير الاتحاد الأوروبي التزام الاتحاد بدعم الحكومة الانتقالية، موضحاً أن الاتحاد يضع أولوية لتقديم الدعم في مجال المساعدات الإنسانية للمناطق المتأثرة بالحرب والنزاعات.

    هذا المحتوى من

    Asha
    عبد الله حمدوك الاتحاد الأوروبي السودان

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