بوتين يشيد بتعزيز العلاقات العسكرية مع أفريقيا

موسكو (د ب أ)

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بتعزيز العلاقات العسكرية مع أفريقيا، أثناء القمة التي تستضيفها بلاده، والتي قال إنها قد جمعت ممثلين عن كل دول أفريقيا.

وقال بوتين في كلمة ألقاها أثناء القمة الروسية-الأفريقية، المنعقدة في مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود بجنوب روسيا، إن بلاده وقعت اتفاقات تعاون عسكري مع معظم الدول الأفريقية، وذلك مع أكثر من 30 دولة من أصل 54 دولة.

وأوضح بوتين في خطاب تم بثه تليفزيونيا، إن "عدد تلك الدول (الأفريقية) التي ترغب في الانضمام إلينا، مستمر في الزيادة".

وتسعى روسيا، ثاني أكبر دولة مصدرة للأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة، إلى رفع مكانتها كصاحبة نفوذ في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال بوتين: "بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تعتزم روسيا مواصلة المشاركة الفعالة في تطوير... إجراءات عملية للسلام والاستقرار في أفريقيا، وضمان الأمن الإقليمي".

وقد أعلنت الشركة الروسية الحكومية المصدرة للأسلحة "روسوبورونكسبورت"، هذا الأسبوع، أن ثلث محفظتها الاستثمارية البالغ حجمها 55 مليار دولار، تضم عقودًا من 20 شريكا في أفريقيا.