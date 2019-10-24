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    مساعد كبير لأردوغان ينتقد معاملة أمريكا لقائد قوات سوريا الديمقراطية

    02:28 م الخميس 24 أكتوبر 2019
    مساعد كبير لأردوغان ينتقد معاملة أمريكا لقائد قوات سوريا الديمقراطية

    إردوغان

    القاهرة (مصراوي)

    انتقدت تركيا يوم الخميس الولايات المتحدة لمعاملتها قائد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد "كشخصية سياسية شرعية" مما يبرز استمرار التوتر مع واشنطن على الرغم من انتهاء العملية العسكرية التركية في سوريا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

    وحث أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في مجلس الشيوخ وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء على إصدار تأشيرة لمظلوم كوباني قائد قوات سوريا الديمقراطية بسرعة حتى يتمكن من زيارة الولايات المتحدة لمناقشة الوضع في سوريا.

    ونقلت وكالة رويترز عن مدير الاتصالات بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون قوله: "نشعر بقلق بالغ إزاء معاملته... هذا الشخص زعيم بارز في حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره الولايات المتحدة وآخرون منظمة إرهابية وهو هارب من العدالة".

    أردوغان قوات سوريا الديمقراطية تركيا العدوان التركي

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