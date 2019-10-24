قوات سوريا الديمقراطية: تركيا مستمرة في شن هجمات على منطقة (رأس العين)

دمشق - أ ش أ

قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، إن تركيا والفصائل الموالية لها مستمرة في شن هجمات على الجبهة الشرقية لمنطقة (رأس العين)، رغم إعلان الأتراك انتهاء العمليات العسكرية.

وطالب عبدي - في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم /الخميس/ - الدول الضامنة (روسيا وأمريكا) بوقف إطلاق النار والقيام بمسؤولياتها في لجم الأتراك وإيقاف عملياتهم.

كما طالبت قوات سوريا الديمقراطية أمريكا بالتدخل لوقف العدوان، مؤكدة أن تركيا ووكلاءها ما زالوا ينتهكون وقف إطلاق النار شمال سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت سابق، أن اشتباكات متقطعة وقعت بين الفصائل الموالية لتركيا و(قسد) في ريفي رأس العين وتل أبيض، قاطعة الهدوء النسبي والحذر في منطقة شرق الفرات.