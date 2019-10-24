مسؤول أممي: العملية العسكرية في سوريا لن تسهم في حل الأزمة الراهنة

دمشق - أ ش أ

حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسن من عواقب شن عملية عسكرية شاملة في سوريا، مؤكدا أنه ستكون لها تبعات إنسانية بالغة على المدنيين ولن تسهم في حل الأزمة الراهنة في البلاد.

وشدد بيدرسن ـ في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس ـ على أهمية التوصل إلى حلول سياسية في شمال غربي البلاد وشمالها الشرقي، واصفا الوضع في محافظة إدلب السورية بـ"المعقد".

وقال المبعوث الأممي إلى سوريا إن اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف المقررة الأربعاء المقبل، ستشكل "لحظة تاريخية"، وتفتح الباب للوصول إلى حل شامل للأزمة السورية يتضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بإشراف الأمم المتحدة.

كانت القوات التركية قد بدأت هجوماً عسكرياً، في وقت سابق الشهر الجاري على شمالي سوريا، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.