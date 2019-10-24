الرئيس اللبناني: الورقة الإصلاحية خطوة أولى نحو الإنقاذ

بيروت - أ ش أ

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن صرخة المواطنين اللبنانيين خلال التظاهرات التي عمت البلاد، لن تذهب هباء، وأن "الورقة الإصلاحية" التي أقرتها الحكومة قبل بضعة أيام، تمثل الإنجاز الأول الكبير للاحتجاجات الشعبية والتي استطاعت أن تزيل العراقيل والعقبات من أمامها، على نحو من شأنه إبعاد شبح الانهيار المالي والاقتصادي عن البلاد.

وشدد "عون" - في كلمة وجهها إلى اللبنانيين ظهر اليوم الخميس - على حرصه على صون حق وحرية التعبير أمام جميع اللبنانيين، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أهمية الحفاظ على حرية التنقل بين أرجاء البلاد لكل المواطنين.

وقال عون إنه سيكون الضمانة الأهم لكل اللبنانيين في حالة حدوث أي تأخير أو مماطلة في عملية الإصلاح، وأنه من الآن فصاعدا سيصارح اللبنانيين بكل التطورات، وسيبذل قصارى جهده لتحقيق الإصلاح