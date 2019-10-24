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    بوتين يؤيد منتدى أسوان لمناقشة شؤون السلام والتنمية المستدامة

    01:04 م الخميس 24 أكتوبر 2019
    بوتين يؤيد منتدى أسوان لمناقشة شؤون السلام والتنمية المستدامة

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

    موسكو أ ش أ

    أيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد منتدى لمناقشة شؤون السلام والتنمية المستدامة في ديسمبر القادم بمدينة أسوان .

    وقال بوتين خلال قمة "روسيا- أفريقيا" اليوم الخميس في سوتشي: "إنها فكرة رائعة، من دون شك، نحن نؤيد عقد مثل هذه الفعالية".

    وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد دعا بوتين خلال كلمته بالجلسة العامة للقمة "الروسية - الأفريقية" اليوم للمشاركة في منتدى لمناقشة شئون السلام والتنمية، تنظمه مصر يومي 11 و 12 ديسمبر المقبل.

    يُذكر أن مدينة سوتشي الروسية تستضيف منذ يوم أمس قمة "روسيا - أفريقيا"، التي دعت لحضورها قادة جميع دول القارة البالغ عددها 54 دولة.وتعقد القمة برئاسة مشتركة لكل من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، وعبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي، في حدث يُعد الأول على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية.

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    بوتين منتدى أسوان السلام والتنمية المستدامة مدينة أسوان

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