عون: التزمت بمحاربة الفساد ويجب محاسبة كل من سرق المال العام

القاهرة – (مصراوي):

ألقى الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، كلمة للشعب اللبناني، مؤكدًا فيها إنه التزم بمحاربة الفساد منذ تسلمي الولاية الرئاسية في عام 2016.

وقال عون في أول خطاب له منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أسبوع، إن طموحه هو التخلص من العقلية الطائفية التي تقف خلف كل المشاكل، مشددًا: "نحن بلد شراكة ديمقراطي والرئيس بحاجة لكل الأطراف لتحقيق وعوده".

وأضاف: "لم أدع وسيلة إلا واستخدمتها لتحقيق الإصلاح ولكن العراقيل كبيرة .. رغم الصعوبات حققنا تقدما".

واستطرد: "يجب محاسبة كل من سرق المال العام.. يجب كشف كل حسابات المسؤولين.. يجب الثقة بالقضاء لمحاسبة الفاسدين".

ودعا الرئيس اللبناني، البرلمان للتعاون لإقرار قوانين مكافحة الفساد، معلنًا تأييده مطلب الشعب باسترجاع الأموال المنهوبة.

وتحدث عون عن الورقة الإصلاحية التي أصدرها رئيس الوزراء سعد الحريري، قائلاً إنها "خطوة أولى لإنقاذ لبنان، وإنجاز للمتظاهرين".

وأضاف "يجب إقرار القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة ورفع الحصانات عن المسؤولين، من الضروري إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي".

وأكد أنه "جاهز للقاء ممثلين عن المحتجين للاستماع إلى مطالبهم وفتح حوار بناء للوصول إلى أفضل النتائج".