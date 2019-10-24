موسكو تعلن انسحاب الأكراد من الحدود السورية عملًا باتفاق سوتشي

القاهرة- (مصراوي):

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، أن الأكراد بدأوا الانسحاب اليوم الخميس من المناطق الحدودية في سوريا، بموجب اتفاق سوتشي بين موسكو وأنقرة، حسبما نقلت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وأضاف فيرشينين: "الأكراد بدؤوا سحب تشكيلاتهم من المناطق الحدودية المجاورة لتركيا... يسعدنا أن نلاحظ أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في سوتشي يجري تنفيذها.. كل شيء يجري تنفيذه".

وتبنى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان خلال لقاء سوتشي الروسية مساء أمس الثلاثاء، مذكرة تفاهم تضبط الخطوات المشتركة بين البلدين لتسوية الوضع في شمال شرق سوريا.

وبموجب الاتفاق، تدخل وحدات الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري إلى المناطق المتاخمة لمنطقة العدوان التركي على الشمال السوري.

وتحدد المذكرة فترة مدتها 150 ساعة، يتعين على "وحدات حماية الشعب" الكردية العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" أن تنسحب خلالها من منطقة عمقها 30 كيلومترًا مجاورة للحدود التركية، على أن يبدأ العسكريون الروس والأتراك تسيير دوريات مشتركة هناك.