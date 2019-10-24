السعودية: سياسة "الضغط القصوى" تُجبر إيران على التفاوض

القاهرة- (مصراوي):

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن ممارسة الضغوط القصوى تبقى السبيل الوحيد لدفع إيران للجلوس إلى طاولة التفاوض، وذلك في مقابلة مع صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان يعارض الوساطة الفرنسية بشأن الاتفاق النووي الإيراني، أجاب الجُبير: "على الإيرانيين أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون الاستمرار في تحمل العقوبات أم العودة والتفاوض بشأن الاتفاق النووي، على الرغم من أنهم يشترطون رفع العقوبات الأمريكية قبل أي تفاوض".

وأضاف: "على إيران أن تفع ثمن تصرفها العدائي، لا يمكن بأي حال أن تطلق دولة صواريخ باليستية على بلدان أخرى، ولا تتوقع أي عواقب".

وأكّد أن المملكة لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران، قائلاً: "نريد تغييرا في السلوك الإيراني، لماذا كل هذا العداء تجاه المملكة؟".

وتابع: "المسألة مع إيران أننا لا نعلم هل نتعامل مع ثورة أم دولة كباقي الدول؟"، مضيفاً أن التهدئة أو المهادنة لا تنفع مع طهران.

والاثنين، قال الجبير إن تحميل دول الاتحاد الأوروبي، إيران، مسؤولية استهداف منشآت أرامكو "موقف صحيح"، مؤكداً أن إيران لا تحترم سيادة الدول ولا تحترم القانون الدولي.

كما شدد على أن السعودية مقتنعة "من خلال الأدلة الموجودة لدينا بتورط إيران في هجمات أرامكو".

وخلال كلمته بالمعهد الدولي للشؤون الخارجية في لندن، قال إن أيادي إيران تمتد إلى عدد من الدول العربية، مشدداً على أنه ليس هناك أي وساطة مع إيران ونطالبها بالأفعال بدلاً من الكلام.

وفيما يتعلق بالملف اليمني، أعلن أن اتفاقًا وشيكًا سيُعقد بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن.