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    انفجار في تل أبيض شمال سوريا.. والقوات الموالية لتركيا تتهم الأكراد

    11:07 ص الخميس 24 أكتوبر 2019
    انفجار في تل أبيض شمال سوريا.. والقوات الموالية لتركيا تتهم الأكراد

    علم سوريا

    دمشق- (د ب أ):

    انفجرت سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي صباح الخميس، مستهدفة مقرا للجيش الوطني السوري المُعارض المدعوم من تركيا.

    وقال قائد عسكري في هذا الجيش، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "سيارة مفخخة انفجرت قرب أحد المقار العسكرية التابعة للجيش الوطني، ولم يصب أحد من عناصر المركز، إلا أن التفجير تسبب في إصابة أربعة مدنيين من المارة في الشارع".

    وحمل القائد العسكري قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي يقودها الأكراد، المسؤولية عن التفجير.

    وكانت سيارة مفخخة انفجرت أمس في بلدة سلوك (20 كلم جنوب شرق مدينة تل أبيض) ما تسبب في مقتل 3 أشخاص وجرح 9 آخرين.

    سوريا تركيا الأكراد مدينة تل أبيض

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